வாக்காளர் அட்டையுடன் ஆதார் கார்டை இணைக்காமல் விடலாம்.. ஆனால் காரணம் சொல்லவேண்டும்- தேர்தல் ஆணையர்

டெல்லி: இந்தியாவில் வாக்காளர் அட்டையுடன் ஆதார் இணைப்பது தொடர்பான விதிமுறைகள் விரைவில் வெளியிடப்பட உள்ளது. இதன்மூலம் வாக்காளர்கள் பயன் கிடைப்பதோடு, தேர்தல் மீதான நம்பிக்கை இன்னும் அதிகரிக்கும்'' என தலைமை தேர்தல் ஆணையர் சுஷில் சந்திரா கூறினார்.

இந்தியாவின் தலைமை தேர்தல் ஆணையராக சுஷில் சந்திரா பொறுப்பு வகித்து வருகிறார். இவரது பதவிக்காலம் இன்றுடன் முடிவடைகிறது.

புதிய தலைமை தேர்தல் ஆணையராக ராஜீவ் குமார் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்நிலையில் பணியின் கடைசி நாளான இன்று சுஷில் சந்திரா தனது பதவி காலத்தில் செய்த சாதனைகள் பற்றி பகிர்ந்து கொண்டார். சுஷில் சந்திரா கூறியதாவது:

English summary

Rules regarding linking Aadhaar with voter card in India will be issued soon. This will benefit the voters and increase their trust in the election ” says Chief Electoral Officer Sushil Chandra.