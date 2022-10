புதிதாக பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு பிறப்பு சான்றிதழுடன் 'ஆதார் அட்டை'.. விரைவில் அமலுக்கு வருகிறது

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: புதிதாக பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு பிறப்பு சான்றிதழுடன் ஆதார் அட்டை வழங்கப்படும் நடைமுறை விரைவில் இந்தியா முழுவதும் அமல்படுத்தப்படும் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

நமது நாட்டில் அரசின் நலத்திட்டங்கள், மானியங்கள் என எதை பெற வேண்டும் என்றாலும் தற்போது ஆதார் எண்ணே முதன்மையாக கேட்கப்படுகிறது.

வங்கி கணக்கு துவங்குவது முதல் சிலிண்டர் புக் செய்வது வரை அனைத்திற்கும் ஆதார் தவிர்க்க முடியாததாகவிட்டது.

English summary

It has been reported that the practice of issuing Aadhaar card along with birth certificate to new born children will soon be implemented across India.