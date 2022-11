"ப்ளீஸ் கீழ வாங்க சார்.." சீட் கிடைக்காததால் மின் கம்பத்தில் ஏறிய ஆம் ஆத்மி நிர்வாகி! கெஞ்சிய போலீஸ்

Delhi

டெல்லி: தலைநகர் டெல்லியில் விரைவில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், அங்குப் பல சுவாரசிய காட்சிகள் அரங்கேறத் தொடங்கி உள்ளன.

தேர்தல் என்றாலே அனைத்து கட்சிகளுக்கும் சந்தோஷம் வந்துவிடும். ஏனென்றால் மக்களிடையே ஒரு கட்சிக்கு எந்தளவுக்குச் செல்வாக்கு இருக்கிறது என்பதைக் காட்டத் தேர்தலே அளவுகோலாக உள்ளது.

இதனால் தேர்தலில் போட்டியிடப் போகும் ஒவ்வொரு வேட்பாளரையும் பார்த்துப் பார்த்து தேர்ந்தெடுப்பார்கள். அதேபோல தேர்தல் காலகட்டத்தில் பல காமெடி நிகழ்வுகளும் கூட எப்போதுமே நடக்கும்.

Former AAP councillor climbed a transmission tower as he didn't get ticket in MCD polls: Direct fight between BJP and AAP in Municipal Corporation of Delhi.