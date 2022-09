வாங்க பக்கோடா, டீ விற்று வாழ்வோம்.. பொறியாளர் தின வாழ்த்து கூறிய மோடியை விமர்சித்த பிரகாஷ் ராஜ்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடி பொறியாளர் தினத்துக்கு இன்று வாழ்த்து தெரிவித்த நிலையில் அவரை நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் விமர்சனம் செய்துள்ளார். பொறியியல் துறை சார்ந்த உள்கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்தும் வரை பக்கோடா, டீ விற்று வாழலாம் என பிரகாஷ் ராஜ் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

இந்தியாவின் முதல் கட்டட பொறியாளர் என போற்றப்படும் சர் எம் விஸ்வேஸ்வரய்யாவின் பிறந்தநாளான செப்டம்பர் 15ம் தேதி பொறியாளர் தினமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

கர்நாடகத்தை சேர்ந்த சர் எம் விஸ்வேஸ்வரய்யா 1860 செப்டம்பர் 15ல் பிறந்தார். அதன்படி இந்தியாவில் ஆண்டுதோறும் பொறியாளர்கள் அல்லது என்ஜினீயர் தினம் செப்டம்பர் 15ல் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி இன்று பொறியாளர் தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

மோடி பிறந்தநாளுக்கு மாட்டு வண்டி பந்தயமேதான் நடத்தனுமா? நெல்லை எஸ்பி பதிலளிக்க ஹைகோர்ட் உத்தரவு

English summary

Actor Prakash Raj has criticized Prime Minister Narendra Modi while greeting him on Engineer's Day today. Prakash Raj has criticized that until the infrastructure related to engineering is improved, they can survive by selling pakoda and tea.