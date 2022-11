அற்பம்.. தகுதியே இல்லை.. ஓபிஎஸ் வழக்கில் ஈபிஎஸ் உச்சநீதிமன்றத்தில் பதில் மனு.. விசாரணை எப்போது?

Delhi

டெல்லி: அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான ஓ பன்னீர் செல்வம் தொடர்ந்த வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள நிலையில் வரும் 21ம் தேதி மீண்டும் விசாரணைக்கு வரும் என கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் தான் உச்சநீதிமன்ற உத்தரவுப்படி எடப்பாடி பழனிச்சாமி பதில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

இந்த மனுவில் ஓ பன்னீர் செல்வத்தின் மனு மிகவும் அற்பமானது. கட்சி விதிகளை மீறிய ஓ பன்னீர் செல்வம் நிவாரணம் பெற தகுதியற்றவர் என எடப்பாடி பழனிச்சாமி மனுவில் கூறியுள்ளார்.

அதோடு மட்டுமின்றி ஓ பன்னீர் செல்வம் தொடர்பாக இன்னும் பல விஷயங்களை எடப்பாடி பழனிச்சாமி தனது பதில் மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

