திமுகவில் ‘பி’ டீம்.. பயனடைந்த கட்சியையே பழி வாங்க துடிக்கும் அமைச்சர் - போட்டுத்தாக்கிய தம்பிதுரை!

டெல்லி : திமுகவில் பி டீம் ஒன்று உள்ளது. அதிமுகவில் பயிற்சி பெற்றவர்களால் தான் தற்போது திமுக ஆட்சி நடத்தும் சூழ்நிலை உள்ளது என அதிமுக எம்.பி தம்பிதுரை விமர்சித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் இருந்தபோது, மு.க.ஸ்டாலினை செந்தில் பாலாஜி எப்படியெல்லாம் கடுமையாக விமர்சனம் செய்து பேசினார் என்பது அனைவரும் அறிந்த விஷயம் எனக் கூறியுள்ளார் தம்பிதுரை.

மேலும், அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் மின் கட்டண உயர்வு என அறிவிக்கப்பட்ட போது திமுக கடுமையான போராட்டங்களை நடத்தி எதிர்ப்பு தெரிவித்தது. அதிமுக விளக்கம் அளித்தபோது முதுகெலும்பில்லாத அரசு என திமுக விமர்சித்தது எனச் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் தம்பிதுரை.

There is a B team in DMK, DMK is ruling by the leaders trained in ADMK. When Senthil Balaji was in AIADMK, he criticized Stalin severely : says ADMK MP Thambidurai.