அசோக் கெலாட் மீது அதிருப்தி.. காங்கிரஸ் தலைவர் பதவிக்கு சோனியாவின் கவனத்தை பெறும் 3 தலைவர்கள்!

டெல்லி: காங்கிரஸ் தலைவர் பதவிக்கு ராஜஸ்தான் முதல்வர் அசோக் கெலாட்டை தேர்வு செய்ய சோனியா காந்தி முடிவு செய்தார். ஆனால் அசோக் கெலாட் ராஜஸ்தான் அரசியலில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளதால் அவர் மீது அதிருப்தி அடைந்துள்ளார். இந்நிலையில் தான் காங்கிரஸ் தலைவர் பதவிக்கு மூத்த தலைவர்களான 3 பேரின் மீது சோனியா காந்தியின் கவனம் திரும்பியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

கடந்த 2019 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி தோல்வியடைந்தது. இதையடுத்து ராகுல் காந்தி காங்கிரஸ் தலைவர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார். அதைத்தொடர்ந்து இடைக்கால தலைவராக சோனியா காந்தி செயல்பட்டு வருகிறார்.

இந்நிலையில் தான் 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலையொட்டி காங்கிரஸ் கட்சிக்கு புதிய தலைவரை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் அக்டோபர் 17 ம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இதில் சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி ஆகியோர் போட்டியிடவில்லை.

English summary

Sonia Gandhi decided to choose Rajasthan Chief Minister Ashok Ghelot for the post of Congress president. But Ashok Ghelat created chaos in Rajasthan politics. In this case, the names of other 3 senior leaders are in the forefront for the post of Congress president.