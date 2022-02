"இசட் பிரிவு பாதுகாப்பு வேண்டாம்.. இதைச் செய்யுங்கள் போதும்.." மக்களவையில் பொங்கிய ஒவைசி

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: உத்தரப் பிரதேசத்தில் தேர்தலுக்கு சில நாட்கள் முன்பு ஓவைசியின் கார் மீது நடத்தப்பட்ட துப்பாக்கிச் சூடு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், இது தொடர்பாக அவர் மக்களவையில் பேசியுள்ளார்.

உத்தரப் பிரதேசம், பஞ்சாப் உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களில் வரும் 10ஆம் தேதி தொடங்கி சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. உ.பி-இல் அதிகபட்சமாக 7 கட்டங்களாகத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

உத்தரப் பிரதேசத்தில் இப்போது ஆளும் பாஜக மற்றும் சமாஜ்வாடி கட்சிகளுக்கு இடையே தான் போட்டி உள்ளது. இது தவிரப் பகுஜன் சமாஜ் மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகளும் களத்தில் உள்ளன.

உ.பி-இல் உச்சக்கட்ட பரபரப்பு.. ஓவைசி வாகனத்தின் மீது துப்பாக்கிச்சூடு.. காரில் பாய்ந்த 3 குண்டுகள்

Hyderabad MP Asaduddin Owaisi turned down an offer for the second highest 'Z' category security cover: Owaisi has alleged that shots were fired at his car after campaigning in Uttar Pradesh's Meerut