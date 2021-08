ஆப்கன் விவகாரம்.. தாலிபான் விஷயத்தில் மோடி அரசின் நிலைப்பாடு என்ன? வரிசை கட்டி நிற்கும் சவால்கள்

Delhi

டெல்லி: ஆப்கானிஸ்தானை இப்போது தாலிபான்கள் கைப்பற்றியுள்ள நிலையில், அங்குள்ள இந்தியர்களைத் தாயகம் அழைத்து வருவது முதல் தாலிபான்களுடன் சுமுகமான உறவைக் கொண்டிருப்பது வரை மோடி அரசுக்குப் பல பிரச்சினைகள் வரிசை கட்டி நிற்கிறது.

ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து அமெரிக்கப் படைகள் எப்போது வெளியேறத் தொடங்கியதோ, அப்போதே அங்குத் தாலிபான்களின் தாக்குதல் தொடங்கிவிட்டது. ஆப்கனில் இருந்த அஸ்ரப் கானி தலைமையிலான அரசு கவிழும் என கிட்டதட்ட அனைவருமே கணித்திருந்தனர்.

ஆனால், தாலிபான்கள் இந்தளவுக்கு வலிமையாக இருப்பார்கள் என யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை. இதனால் தான் சில வாரங்களிலேயே தாலிபான்களால் ஒட்டுமொத்த தேசத்தையே கைப்பற்ற முடிந்துள்ளது.

