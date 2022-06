போராட்டத்த விடாதீங்க! பென்சன் தர முடியலனா பிரதமருக்கு ஏன் ரூ.8500 கோடியில் விமானம்! காங்., கேள்வி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ‛‛அக்னிபாத் போராட்டத்துக்கு எதிரான போராட்டத்தை கைவிடாதீங்க. ராணுவ வீரர்களுக்கு ஓய்வூதியத்துக்கு பணம் இல்லையென்றால் ஏன் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு ரூ.85000 கோடியில் 2 விமானம் வாங்கப்பட்டது'' என காங்கிரஸ் தலைவர்கள் விமர்சனம் செய்துள்ளனர்.

இந்தியாவின் முப்படைகளில் ஆள்சேர்ப்புக்காக அக்னிபாத் திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இளைஞர்கள் போராடி வருகின்றனர்.

பீகார், உத்தர பிரதேசம், தெலங்கானா செகந்திரபாத் உள்பட பல இடங்களில் போராட்டம் வன்முறையானது. ரயில்களுக்கு தீவைக்கப்பட்டது. வாகனங்கள் அடித்து நொறுக்கப்பட்டுள்ளன.

