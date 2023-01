ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்.. அடம்பிடிக்கும் பாஜக! முதல் ஆளாய் ஆதரவு கொடுத்த ’அண்ணா’ திமுக! சாத்தியமா?

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : தற்போதைய அரசியல் சூழலில் மத்திய பாஜக அரசு கையில் எடுத்திருப்பது ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டம். தமிழகத்தின் மிக முக்கிய கட்சியான அதிமுக அதற்கு ஆதரவு தெரிவித்து இருக்கிறது. ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டம் என்றால் என்ன? அதை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு தேவை என்ன? சாத்திய கூறுகள் உள்ளதா? சந்திக்கப் போகும் சிக்கல்கள் என்னென்ன? என்பது குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம்..

பாஜக தலைமையில் மத்திய அரசு இரண்டாவது முறையாக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்று கிட்டத்தட்ட நான்கு ஆண்டுகள் நிறைவடைந்து இருக்கிறது. இன்னும் ஓராண்டில் அதாவது 2024 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் வாக்கில் அடுத்த நாடாளுமன்றத் தேர்தலும் நடைபெற இருக்கிறது.

இதையொட்டி பாஜக அரசு ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்ற அஸ்திரத்தை மீண்டும் கையில் எடுக்கத் தொடங்கி இருக்கிறது. ஒரே நாடு ஒரே மொழி, ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் வரிசையில் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் முழக்கத்தை பாஜக தற்போது எடுத்திருக்கிறது.

ஹெடெக் மாடல் 'சப்ளை’.. சொகுசு பங்களா..தலைமறைவு! பாஜக அமைச்சர்களுடன் தொடர்பு? யார் இந்த சான்ட்ரோ ரவி?

English summary

In the current political climate, the BJP government at the center has adopted the One Country One Election scheme. AIADMK, the most important party in Tamil Nadu, is supporting it. What is One Country One Election Scheme? What is required to implement it? Are there potential components? What are the problems to be faced?