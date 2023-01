பெண் பயணி மீது சிறுநீர் கழித்த பயணி.. ஏர் இந்தியாவுக்கு ரூ.30 லட்சம் ஃபைன்.. பைலட் 3 மாதம் சஸ்பெண்ட்

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: சக பெண் பயணி மீது போதை ஆசாமி சிறுநீர் கழித்த விவகாரத்தில் ஏர் இந்தியா விமான நிறுவனத்திற்கு ரூ.30 லட்சம் அபராதம் விதித்து விமானப் போக்குவரத்து இயக்குநரகம் (டிஜிசிஏ) உத்தரவிட்டுள்ளது.

மேலும், பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு உடனடியாக எந்த உதவியும் செய்யாதது; சிறுநீர் கழித்த நபரை எந்த நடவடிக்கைக்கும் உட்படுத்தாமல் வெளியேறச் செய்தது போன்ற காரணங்களுக்ககாக சம்பந்தப்பட்ட விமானத்தின் விமானியின் உரிமத்தை 3 மாதம் சஸ்பெண்ட் செய்தும் டிஜிசிஏ உத்தரவிட்டிருக்கிறது.

மேலும், இனி இதுபோன்ற பயணிகளின் ஒழுங்கீனமான செயல்களை அலட்சியப்படுத்தவும், அனுமதிக்கவும் கூடாது என்றும் ஏர் இந்தியா விமான நிறுவனத்திற்கு அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது.

சங்கராந்தி கொண்டாட வந்துடுவேன்..தந்தையிடம் கூறிய சில நிமிடத்தில் பலியான ஏர் ஹோஸ்டஸ்..உருக்கமான தகவல்

English summary

The Directorate General of Civil Aviation (DGCA) has imposed a fine of Rs 30 lakh on Air India in the case of a drugged person urinating on a fellow female passenger.