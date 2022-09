தேசிய அளவில் "சம்பவம்!" ஒரே மேடையில் திரண்ட எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள்.. அப்போ நிதிஷ் சொன்னதை பாருங்க

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: ஹரியானாவில் நடந்த பொதுக்கூட்டம் ஒன்றில் எதிர்க்கட்சிகளைச் சேர்ந்த பல்வேறு அரசியல் தலைவர்களும் பங்கேற்றுள்ளது கவனத்தை ஈர்த்து உள்ளது.

நமது நாட்டில் அடுத்த மக்களவை தேர்தல் 2024ஆம் ஆண்டில் தான் நடைபெறுகிறது. தேர்தலுக்குப் பல மாதங்கள் இருந்தாலும் கூட இப்போதே அரசியல் கட்சிகள் பிரசாரத்தைத் தொடங்கிவிட்டன.

தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக ஆட்சியைப் பிடிக்க பாஜக ஒரு பக்கம் திட்டம் போட்டு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. நாட்டின் பல மாநிலங்களில் கட்சியை வலுப்படுத்தும் முயற்சியில் பாஜக இறங்கி உள்ளது.

எதிர்க்கட்சி தலைவராக “ஸ்கோர்” செய்யும் இபிஎஸ் -திமுக அரசுக்கு எதிராக அடுத்த சாட்டை! ஒதுங்கும் ஓபிஎஸ்

English summary

Sharad Pawar, Bihar chief minister Nitish Kumar congregated in grand rally at Haryana: All opponents including congress need to be under one alliance says Nitish Kumar