கொரோனா.. விமான பயணிகளுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வெளியீடு.. பட்டியலிட்ட மத்திய சுகாதாரத்துறை

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தியாவில் ஓமிக்ரானின் உருமாறிய பிஎப் 7 வகை கொரோனா வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்த மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதன் ஒருபகுதியாக வெளிநாடுகளில் இருந்து இந்தியா வரும் விமான பயணிகளுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மத்திய சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.

சீனாவில் பரவி வரும் ஓமிக்ரான் உருமாறிய பிஎப் 7 கொரோனா வைரஸ் இந்தியாவில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதனால் இந்தியாவிலும் கொரோனா முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் துவங்கப்பட்டுள்ளன.

அதன்படி விமான நிலையங்களில் ரேண்டமாக 2 சதவீத பயணிகளுக்கு கொரோனாவுக்கான ஆர்டிபிசிஆர் சோதனை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது.

English summary

The central government is taking various measures to control the spread of Omicron's mutated PF7 coronavirus in India. As part of this, the Central Health Department has issued guidelines for air travelers coming to India from abroad.