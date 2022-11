வரலாறு தப்பா இருக்கு.. திருத்தி எழுதுங்க.. நாங்க துணையா இருப்போம்.. அமித்ஷா பரபரப்பு உத்தரவு!

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: நாட்டின் வரலாறு சிதைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அவை திரித்து எழுதப்பட்டுள்ளதாகவும் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா கூறியுள்ளார்.

மேலும் இந்த திரிபுகளை சரியாக எழுவதை தற்போது யாரால் தடுக்க முடியும்? என்று கேள்வியெழுப்பிய அவர் வரலாற்றை மீண்டும் எழுதுவதன் அவசியத்தையும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

பாஜக இந்தியாவின் வரலாற்றை மாற்றி எழுத முயன்று வருவதாக காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க் கட்சிகள் தொடர்ந்து விமர்சித்து வரும் நிலையில் தற்போது உள்துறை அமைச்சரே இவ்வாறு பேசியிருப்பது சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது.

35 வயது வேலைக்கார பெண் வீட்டு கட்டிலில் ஹார்ட் அட்டாக்.. பரிதாபமாக பலியான 67 வயது மாஜி அரசு அதிகாரி

English summary

Union Home Minister Amit Shah has said that the country's history has been distorted and written in a twist. And who can prevent these strains from arising right now? Questioning that, he also emphasized the need to rewrite history. Opposition parties including the Congress have been criticizing that the BJP is trying to rewrite India's history, and the fact that the Home Minister has spoken like this has created a stir.