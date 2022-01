நான் கற்ற முதல் தமிழ் வார்த்தை "இதுதான்".. பொங்கல் அன்று ஆனந்த் மகிந்திரா போட்ட சூப்பர் ட்வீட்

Delhi

oi-Vishnupriya R

டெல்லி: நான் தமிழகத்தில் பள்ளிக் கல்வியை முடித்தேன். அப்போது நான் கற்றுக் கொண்ட தமிழ் வார்த்தை இதுதான் என ஆனந்த் மகிந்திரா போட்ட ட்வீட் வைரலாகி வருகிறது.

மகிந்திரா குடும்பத்தின் தலைவராக உள்ளவர் ஆனந்த் மகிந்திரா. இவர் இந்தியாவின் தொழிலதிபர்களில் முன்னணியில் உள்ளார். இவரது சொத்து மதிப்பு சுமார் ரூ 190 கோடி டாலர் என ஃபோர்ப்ஸ் பத்திரிகை கூறுகிறது.

இவர் சமூகவலைதளங்களில் மிகவும் ஆக்டிவ்வாக இருப்பவர். எப்போதுமே சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை தனது ட்வீட்டர் மூலம் உலகிற்கு பகிர்வார். அவரது ட்வீட்டில் தொழில் சார்ந்த விஷயங்கள், விழிப்புணர்வு, நகைச்சுவை, சுவாரஸ்யம் என அத்தனையும் இருக்கும்.

தமிழ்நாட்டில் இப்படி ஒரு இடமா? உலக அளவில் டிரெண்டான நம்ம கொல்லி மலை.. காரணம் ஆனந்த் மஹிந்திரா!

English summary

Anand Mahindra says that Tamil is an effective language. Having done my schooling in Tamil Nadu I confirm that this Tamil phrase is the one I learned first.