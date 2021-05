உலக தடுப்பூசி சந்தையை பிடிக்க.. சண்டையிடும் மாநிலங்கள்.. இந்தியா எங்கே ?.. கெஜ்ரிவால் வருத்தம்!

Delhi

டெல்லி: இந்திய மாநிலங்கள் சர்வதேச சந்தையில் கொரோனா தடுப்பூசி மார்கெட்டுகளை பிடிக்க ஒன்றுக்கொன்று சண்டையிடுகின்றன என்று அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கூறியுள்ளார்.

வெளிநாட்டில் இருந்து Vaccine இறக்குமதி.. மற்ற மாநிலங்களுக்கு தமிழகம் வழிகாட்ட முடியும்

நடிகர் ரஜினிகாந்த் கொரோனா 2-வது தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டார்

இந்தியாவின் அனைத்து மாநிலங்களிலும் கொரோனா அதிக பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தி வருகிறது.மருத்துவமனைகளில் படுக்கைகள் கிடைக்காமல் நோயாளிகள் அல்லாடி வருகிறன்றனர்.

