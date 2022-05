ஆம்ஆத்மியை பார்த்து பயப்படும் பாஜக! குஜராத்தில் முன்கூட்டியே தேர்தலா? பரபரப்பை பற்ற வைத்த கெஜ்ரிவால்

Delhi

டெல்லி : ஆம் ஆத்மி கட்சியை பார்த்து பாஜக பயப்படுவதாகவும், குஜராத் சட்டசபையை கலைத்து விட்டு முன்கூட்டியே தேர்தலை சந்திக்க அந்த கட்சி திட்டமிட்டு வருவதாகவும் தமது டுவிட்டர் பதிவில் கெஜ்ரிவால் கூறியுள்ளார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் சொந்த மாநிலமான குஜராத்தில், 182 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட

சட்டசபைக்கு இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. இதற்காக பாஜக, காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மி உள்ளிட்ட கட்சிகள் முன்முயற்சிகளை மேற்கொண்டுள்ளன.

குறிப்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவுக்கு அதிர்ச்சி வைத்தியம் அளிக்க அவர்களது சொந்த மாநிலத்தில் குஜராத்தில் தனது கவனத்தை ஆம் ஆத்மி கட்சி திருப்பியுள்ளது.

Delhi Chief Minister and party co-ordinator Arvind Kejriwal has said on Twitter that the BJP is afraid of the Aam Aadmi Party and plans to dissolve the Gujarat Assembly and contest early elections.