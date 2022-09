பாஜகவில் இருங்கள்.. ஆனால் ஆம் ஆத்மிக்காக வேலை பாருங்க.. புது ரூட்டில் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: நீங்கள் பாஜகவிலே இருங்கள்.. பலருக்கு பாஜக பணம் கொடுக்கிறது.. எனவே, அந்த பணத்தை பெற்றுக்கொண்டு எங்களுக்காக வேலை செய்யுங்கள் என்று அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கூறியுள்ளார்.

குஜராத்தில் விரைவில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. குஜராத்தை பொருத்தவரை பாஜகவின் கோட்டையாக உள்ளது.

பிரதமர் மோடியின் சொந்த மாநிலமான குஜராத்தில் பாஜக பல ஆண்டுகளாக ஆட்சியில் உள்ளது.

புதுமைப் பெண் திட்டம்.. தமிழகம் வரும் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்.. உர்ரென பார்க்கும் காங்கிரஸ்

English summary

Arvind Kejriwal said that BJP gives a lot of money and you take it and stay in BJP but work for us.