சும்மா சும்மா ஆன்டிபயாடிக் உட்கொண்டால் ஆபத்து!லேசான காய்ச்சல், சளிக்கு வேண்டாம் -ஐசிஎம்ஆர் வார்னிங்

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: மக்களுக்கு லேசான காய்ச்சல், சளி ஏற்படும்போதே ஆன்டிபயாடிக் மருந்துகளை வழங்குவதை மருத்துவர்கள் தவிர்க்க வேண்டும் எனவும், அதேபோல் தேவைக்கு அதிகமாகவும் ஆன்டிபயாடிக் மருந்துகளை வழங்கக் கூடாது எனவும் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலான (ஐசிஎம்ஆர் அறிவுறுத்தி உள்ளது.

ஆன்டிபயாடிக் எனப்படும் நோய் எதிர்ப்பு மருந்துகள் உடலில் ஏற்படும் நோய் தொற்றுகளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்கி அவற்றை அழித்து குணப்படுத்தி வருகின்றன.

உலகம் முழுவதும் மருத்துவர்களால் நோயாளிகளுக்கு ஆன்டிபயாடிக் எனப்படும் இந்த நோய் எதிர்ப்பு மருந்துகள் அதிகளவில் பரிந்துரை செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

The Indian Council of Medical Research (ICMR) has advised that doctors should avoid giving antibiotics to people when they have a mild fever and cold, and also not to give antibiotics more than necessary.