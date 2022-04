ஐபிஎல் பார்க்க எல்லை தாண்டிய ரசிகர்... வங்கதேசத்தில் இருந்து இந்தியாவுக்குள் நுழைந்தார்... பரபர பின்னணி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டியை நேரில் பார்க்க ஆசைப்பட்டு வங்கதேசத்தை சேர்ந்த ரசிகர் ஒருவர் தரகரிடம் ரூ.5 ஆயிரம் கொடுத்து சர்வதேச எல்லையை தாண்டி இந்தியா வந்து எல்லை பாதுகாப்பு படையினரிடம் சிக்கிய சம்பவம் நடந்துள்ளது.

இந்தியாவில் 15வது ஐபிஎல் சீசன் கிரிக்கெட் போட்டி துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது. மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் உள்ள கிரிக்கெட் மைதானங்களில் போட்டிகள் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வருகின்றன.

சென்னை, மும்பை, பெங்களூர், கொல்கத்தா உள்பட 10 அணிகள் விளையாடுகின்றன. இந்த அணிகளில் பாகிஸ்தான் தவிர அனைத்து நாட்டு வீரர்களும் பங்கேற்பதால் இந்தியாவில் இருப்பது போன்று வெளிநாடுகளிலும் ஐபிஎல்லுக்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் உள்ளனர்.

இந்நிலையில் தான் வங்கதேசத்தை சேர்ந்த ரசிகர் ஒருவர் ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டியை நேரில் பார்க்க வேண்டும் எல்லை தாண்டி இந்தியா வந்துள்ளார். யார் இவர்? எப்படி இந்தியாவுக்குள் நுழைந்தார்? என்பது பற்றிய முழுவிபரம் வருமாறு:

உடனே வாங்க! நாட்டில் இவ்ளோ பிரச்சினை இருக்க“ஐபிஎல்” முக்கியமா? இலங்கை வீரர்களை வறுத்தெடுத்த ரணதுங்க

English summary

"Cricket has no boundaries!" The saying was proved right by a 31-year-old Bangladeshi man who sneaked into India to watch Indian Premier League (IPL) matches and sent back.