இந்த இரு நாட்கள்.. வங்கி சேவை பாதிக்கப்படலாம்! என்ன காரணம் தெரியுமா? முக்கிய தகவல்

டெல்லி: வரும் மார்ச் 28 மற்றும் 29 ஆகிய தேதிகளில் வங்கிச் சேவைகள் பாதிக்கப்படலாம் என்று ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா வங்கி அறிவித்துள்ளது.

மத்திய அரசின் கொள்கைகள் அரசு ஊழியர்களைப் பாதிக்கும் வகையில் உள்ளதாகத் தொழிற்சங்கங்கள் தொடர்ந்து குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றன. அரசின் நடவடிக்கைகளைக் கண்டிக்கும் வகையில், பல்வேறு போராட்டங்களையும் நடத்தி வருகிறது.

இந்தச் சூழலில் அகில இந்தியா தொழிற்சங்கங்கள் மத்திய அரசுக்கு எதிராக வரும் 28 மற்றும் 29ஆகிய தேதிகளில் நாடு தழுவிய வேலை நிறுத்த போராட்டத்தை அறிவித்துள்ளன. இந்த வேலைநிறுத்த போராட்டத்திற்கு பல்வேறு தொழிற்சங்கங்களும் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன.

English summary

Banking sector will be joining the strike, the All India Bank Employees Association: Nationwide strike was taken after a meeting of the joint platform.