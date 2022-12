‛பிகினி கில்லர்’.. 1970களில் ஆசியாவை அலறவிட்ட சார்லஸ் சோப்ராஜ் விடுதலை.. யார் இவர்? ஷாக் தகவல்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: 1970 காலக்கட்டத்தில் ஆசிய நாடுகளை அலறவிட்ட பிரான்சை சேர்ந்த ‛பிகினி கில்லர்' சார்லஸ் சோப்ராஜ் நேபாள நாட்டின் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அவரை விடுவிக்க அந்த நாட்டின் உச்ச நீதிமன்றம் இன்று அதிரடியாக உத்தரவிட்டது. வயோதிகள் மற்றும் உடல்நலக்குறைவை கவனத்தில் கொண்டு இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

வியட்நாமில் 1944ல் பிறந்தவர் சார்லஜ் சோப்ராஜ் (வயது 78). இவரது தந்தை இந்தியாவை சேர்ந்தவர். தாய் வியட்நாமை சேர்ந்தவர். இந்நிலையில் தான் இளம் வயதில் சார்லஜ் சோப்ராஜ் பிரான்ஸ் சென்றார். பிரான்ஸ் நாட்டின் குடியுரிமை பெற்று வாழ தொடங்கினார்.

அந்த வேளையில் அவர் சிறிய சிறிய குற்றங்களை செய்ய தொடங்கினார். அதாவது திருட்டு, மோசடியில் அவர் ஈடுபட்டு பணம் சம்பாதிக்க தொடங்கினார். அதன்மூலம் அவர் சொகுசு வாழ்க்கை வாழவும் துவங்கினார்.

English summary

Charles Sobhraj, the French serial killer who shook South Asia in the 1970s, has been imprisoned in Nepal's jail, and the Supreme Court of the country ordered his release today. This order has been issued keeping in mind the elderly and infirm.