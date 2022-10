“திருந்தாத” பில்கிஸ் பானு குற்றவாளி.. பரோலில் வந்தும் பெண்ணுக்கு தொல்லை! தெரிந்தே விடுவித்த அரசு

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: குஜராத் கலவரத்தில் கர்ப்பிணி பில்கிஸ் பானு உள்ளிட்ட 3 பேரை கூட்டு பலாத்காரம் செய்து குழந்தை உட்பட 7 பேரை கொன்ற 11 பேர் கொண்ட கும்பல் முன்விடுதலை செய்யப்பட்ட நிலையில், அதில் ஒருவர் 2020 ஆம் ஆண்டு பரோலில் வந்த நேரத்தில் பெண்ணிடம் தவறாக நடந்துகொண்டதாக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது தெரியவந்துள்ளது.

கடந்த 2002 ஆம் பிப்ரவரி 27 ஆம் தேதி குஜராத் முதலமைச்சராக நரேந்திர மோடி பொறுப்பேற்ற ஐந்தே மாதங்களில், உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அயோத்தியில் இருந்து குஜராத்துக்கு வந்த சபர்மதி ரயில் கோத்ரா பகுதியில் தீப்பிடித்து எரிந்தது.

இந்த சம்பவத்தில் 59 இந்து யாத்திரிகர்கள் கொல்லப்பட்டனர். 2005 ஆம் ஆண்டு இது தொடர்பாக மத்திய அரசு அமைத்த விசாரணை ஆணையம், ரயில் பெட்டியில் சமையல் செய்தபோது ஏற்பட்ட தீ விபத்து காரணமாகவே பலர் உயிரிழந்ததாகவும், தாக்குதல் நடத்தப்படவில்லை என்றும் தெரிவித்தது.

தேர்தல் தேதி அறிவிப்புக்கு முன்னர் கடைசி அட்டெம்ப்ட்.. அக்.19,20-ல் குஜராத் செல்கிறார் பிரதமர் மோடி

English summary

Bilkis Banu rapist harrashed a women while he came on parole While the 11-member gang who gang-raped 3 people including pregnant Bilgis Banu and killed 7 people, including a child, in the Gujarat riots, it has been revealed that one of them had misbehaved with the woman when he was on parole in 2020.