இந்த பொறப்பு தான்! 7 வருடம் முதலிடத்தில் ’பிரியாணி’! சறுக்கிய மசாலா தோசை! டஃப் கொடுக்கும் சமோசா!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : தமிழகத்தில், இந்தியாவில் ஏன் உலக அளவில் எங்கு சென்றாலும் எல்லோரும் முதலில் தேடுவது பிரியாணியை தான். இப்படி எல்லோருக்கும் பிடித்தமான உணவான பிரியாணி ஏழு ஆண்டுகளாக சத்தம் இல்லாமல் ஒரு சாதனை செய்திருக்கிறது.

அந்த காலங்களில் தீபாவளி பொங்கலுக்கு மட்டுமே நல்ல நாள் என்று இட்லி தோசையோடு கறி குழம்பு வைத்து சமைப்பார்கள். அப்போதைய 80ஸ் 90ஸ் கிட்ஸ் அதனை மிகவும் ஆர்வத்தோடு எதிர்நோக்கி இருப்பார்கள்.

ஆனால் காலச்சக்கரம் வேகமாக சுழன்று வரும் இந்த காலத்தில் சமைக்க கூட தேவையில்லை வீட்டில் இருந்தபடியே நினைத்ததை நினைத்த நேரத்தில் சாப்பிடலாம் அந்த அளவுக்கு ஆன்லைன் யுகத்தில் பல மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து விட்டது.

English summary

Biryani has topped the list of dishes that Indians will most eagerly order in 2022 for the first time this year. It is noteworthy that not only this year, Biryani is at the number one position for the seventh year in a row.