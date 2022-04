2024 லோக்சபா தேர்தலை குறிவைத்த களமிறங்கும் பாஜக... தெற்கில் கொத்தாக அள்ள "ஸ்பெஷல் டீம்"ரெடி!

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: வட இந்தியாவில் அதிக இடங்களை வென்று மத்தியில் ஆட்சியமைத்தாலும் தென் இந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழகம், கேரளா, தெலுங்கானாவில் வெல்ல முடியவில்லையே என்ற மனக்குறை பாஜகவிற்கு இருக்கத்தான் செய்கிறது. வரும் 2024ஆம் ஆண்டு நடைபெற உள்ள லோக்சபா தேர்தலில் வெல்ல வேண்டும் என திட்டமிட்டுள்ள பாஜக சிறப்பு டீமை தயார் செய்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

தமிழ்நாட்டில் தாமரை மலரும் என்று சொன்னது போலவே சட்டசபைத் தேர்தலில் 4 இடங்களில் வென்று பாஜக உறுப்பினர்கள் சட்டசபைக்குள் நுழைந்துள்ளனர். உள்ளாட்சித் தேர்தலிலும் நூற்றுக்கணக்கான இடங்களில் கவுன்சிலர்களாக வென்றுள்ளனர்.

லோக்சபா தேர்தலில் வெற்றி பெற்று தமிழகத்தில் இருந்து சில உறுப்பினர்களையாவது நாடாளுமன்றத்திற்கு அனுப்பிவிட வேண்டும் என்று பாஜக நினைக்கிறது. அதற்காக இப்போது முதலே காய்களை நகர்த்த ஆரம்பித்து விட்டதாம் பாஜக.

English summary

It is working booth by booth for Saffron south. This time It has gems like Annamalai and Bandi Sanjay as Telangana Tamilnadu chiefs. Follow our handle for more updates.