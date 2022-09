டெல்லி சட்டசபை: ஊடகங்களின் கவனத்தை பெறுவதே பாஜக எம்எல்ஏக்களின் நோக்கம்.. விளாசிய துணை சபாநாயகர்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: ''ஊடகங்களின் கவனத்தை பெற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் மட்டுமே எதிர்க்கட்சிகளான பாஜக எம் எல் ஏக்கள் செயல்படுகின்றனர் என்றும் மக்களின் பிரச்சினைகள் குறித்து அவர்களுக்கு கவலை இல்லை என்றும்'' டெல்லி சட்டசபையில் துணை சபாநாயகர் ராக்கி பிர்லா தெரிவித்துள்ளார்.

டெல்லியில் ஆளும் ஆம் ஆத்மி அரசை கவிழ்க்க பாஜக சதி செய்வதாக அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் குற்றம் சாட்டியிருந்தார்.

மேலும் ஆம் ஆத்மி எம்.எல்.ஏக்கள் அனைவரும் தனக்கு ஆதரவாக இருப்பதை காட்டும் வகையில் அவையில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்திக் காட்டுவதாகவும் கெஜ்ரிவால் கூறியிருந்தார்.

வென்றார் கெஜ்ரிவால்.. டெல்லி சட்டசபையில் நடந்த நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் வெற்றி.. ஆட்சி தப்பியது

English summary

"Opposition BJP MLAs are working only to get media attention and are not concerned about people's problems," said Deputy Speaker of Delhi Assembly Birla.