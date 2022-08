பாஜக நாடாளுமன்ற குழு திடீர் மாற்றம்! மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்காரி திடீர் நீக்கம்.. ஏன் தெரியுமா?

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: பாஜகவின் நாடாளுமன்ற குழு மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி, மத்திய பிரதேச முதல் அமைச்சர் சிவ்ராஜ் சிங் சவுகான் ஆகியோர் நீக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் புதிய நிர்வாகிகள் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். மேலும் இதில் தமிழகத்தை சேர்ந்த வானதி சீனிவாசனுக்கு புதிய பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

பாஜகவில் சமீப காலமாக பல்வேறு மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றனர். கட்சி பதவிகள் முதல் அமைப்பு ரீதியாகவும் அதிரடியாக நிர்வாகம் மாற்றம் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

இந்நிலையில் பாஜகவின் நாடாளுமன்ற குழு மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 11 பேர் கொண்ட புதிய குழுவை பாஜக தற்போது அறிவித்துள்ளது.

இடஒதுக்கீடு! அண்ணாமலையை ஐபிஎஸ் ஆக்கியது திராவிடம்! மீண்டும்

English summary

BJP's Parliamentary Committee has been reshuffled. Union Minister Nitin Gadkari and Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan have been removed and new administrators have been appointed. Also Vanathi Srinivasan from Tamil Nadu has been given a Party Election committee member.