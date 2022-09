நெருங்கும் நாடாளுமன்றத் தேர்தல்.. தமிழ்நாடு வரும் ஜெபி நட்டா.. காரைக்குடியில் முக்கிய ஆலோசனை!

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: பாஜக தேசிய தலைவர் ஜெபி நட்டா இரண்டு நாள் பயணமாக தமிழ்நாடு வருகிறார். இவரது வருகையின் போது நாடாளுமன்றத் தேர்தல் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

2024ம் ஆண்டு நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்கான பணிகளில் காங்கிரஸ் கட்சி தீவிரமாக இறங்கியுள்ளது. அதேபோல் குஜராத் தேர்தல் பணிகள் ஆம் ஆத்மி கட்சியும் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகின்றன. இதனால் தேசிய அரசியல் பரபரப்பாகி உள்ள நிலையில், பாஜக சார்பாக நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்கான பணிகள் தீவிரமாக தொடங்கப்பட்டுள்ளன.

இதற்காக பல்வேறு மாநிலங்களிலும் தொகுதி வாரியாக குழு அமைக்கப்பட்டு பணிகள் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதனை ஆய்வு செய்யும் நோக்கில் அக்கட்சியின் தேசியத் தலைவர் ஜெபி நட்டா பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

English summary

BJP National President JP Natta is coming to Tamil Nadu on a two-day visit. During his visit, it is said that the parliamentary elections will be discussed.