குஜராத் தேர்தல்: பாஜக வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு.. கிரிக்கெட் வீரர் ஜடேஜாவின் மனைவி ரிவாபா போட்டி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: குஜராத் சட்டசபை தேர்தலில் பாஜக சார்பில் போட்டியிடும் 160 வேட்பாளர்களின் முதற்கட்ட பட்டியலை இன்று பாஜக வெளியிட்டுள்ளது. இதில் கிரிக்கெட் வீரர் ரவீந்திர ஜடேஜாவின் மனைவி ரிவாபா ஜாம்நகர் வடக்கு தொகுதி பாஜக வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். மேலும் குஜராத் முதல்வர் பூபேந்திர யாதவ் கட்லோடியா தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.

குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள 182 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு 2 கட்டங்களாக தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முதற்கட்டமாக 89 தொகுதிகளுக்கு டிசம்பர் மாதம் ஒன்றாம் தேதி தேர்தல் நடக்கிறது.

2வது கட்டமாக 93 தொகுதிகளுக்கு டிசம்பர் மாதம் 5ம் தேதியும் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. ஓட்டு எண்ணிக்கை டிசம்பர் 8ம் தேதி நடத்தப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளது.

