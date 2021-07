ஆக்டிவ் அரசியல்வாதி.. வடகிழக்கு மாநிலங்களில் பாஜகவின் முகம்.. சட்ட துறை அமைச்சரான கிரண் ரிஜிஜூ

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: மத்திய கிழக்கு மாநிலங்களில் பாஜகவின் முகமாக உள்ள கிரண் ரிஜிஜூ மத்திய சட்ட துறை அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

வடகிழக்கு மாநிலங்களின் பாஜகவின் முகமாகத் திகழ்பவர் கிரண் ரிஜிஜூ. இதற்கு முன் தனி பொறுப்புடன் கூடிய இணை அமைச்சராக (விளையாட்டுத் துறை) இருந்தார்.

இவர், தற்போது மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

English summary

Kiren Rijiju, the BJP’s most recognizable face in the Northeast, was elevated cabinet ministry. The Ministry of Law and Justice is now allocated for Kiren Rijiju.