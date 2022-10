ரிஷி சுனக் இந்தியரே இல்லை.. அவர் 100% பிரிட்டிஷ் தான்.. ஆனாலும் அவர் ஆரியர்! சொல்வது பாஜக உமா பாரதி

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: பிரிட்டன் பிரதமராக இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த ரிஷி சுனக் பதவியேற்றுள்ள நிலையில், இது தொடர்பாக பாஜகவின் உமா பாரதி கூறியுள்ள கருத்துகள் பரபரப்பைக் கிளப்பி உள்ளது.

பிரிட்டன் பிரதமராக இருந்த லிஸ் டிரஸ் எடுத்த சில தவறான நடவடிக்கைகள் அந்நாட்டின் பொருளாதாரத்தைக் கடுமையாகப் பாதித்தது. இதனால் அவர் பிரதமர் பதவியில் இருந்து விலகினார்

இதையடுத்து புதிய பிரதமரைத் தேர்வு நடந்த தேர்தலில் ரிஷி சுனக்கிற்கு மட்டுமே தேவையான ஆதரவு கிடைத்தது. இதனால் போட்டியின்றி அவர் பிரிட்டன் பிரதமராகத் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

English summary

Uma Bharti says Rishi Sunak is not an Indian he is totally British: Uma Bharti BJP about Rishi Sunak and his ancestors.