பல “பீஸ்கள்”.. ஒரே “பேட்டர்ன்”! நெஞ்சை உறைய வைக்கும் 3 கொடூர கொலைகள் - அதிரும் வட இந்தியா

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: காதலியை 35 துண்டுகளாக வெட்டிய ஆப்தாப் பூனாவாலாவை போன்றே அடுத்தடுத்த நாட்களில் உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் மேற்கு வங்க மாநிலங்களில் கொடூர கொலைகள் அரங்கேறி உள்ளன.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் டெல்லியை சேர்ந்த ஸ்ரத்தா வாக்கரை அவரது காதலன் ஆப்தான் பூனாவாலா பல துண்டுகளாக வெட்டி படுகொலை செய்த சம்பவம் இந்தியாவையே உலுக்கி இருக்கிறது.

இந்த படுகொலை கொடுத்த அதிர்ச்சி ஓய்வதற்குள் அடுத்தடுத்து இதேபோல் 2 கொலைகள் வட இந்திய மாநிலங்களில் நடைபெற்று இருப்பது பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

உ.பியில் காதலியை துண்டு துண்டாக்கிய காதலன்.. போலீசிடம் காட்டிய 'தௌலத்'.. அடுத்து நடந்த

English summary

In recent days, brutal murders have taken place in Uttar Pradesh and West Bengal, like that of Aftab Poonawala, who cut his girlfriend into 35 pieces.