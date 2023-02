மத்திய பட்ஜெட்.. பிப்.,1ல் தாக்கல் செய்யப்படுவது ஏன் தெரியுமா? பின்னணியில் இப்படி ஒரு காரணமா? ஆஹா

இந்தியாவில் பல ஆண்டு காலமாக பிப்ரவரி மாத இறுதியில் மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யும் நிலையில் கடந்த 6 ஆண்டுகளாக பிப்ரவரி 1ல் பட்ஜெட் தேதியாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. இதன் பின்னணியில் உள்ள சுவாரசிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

டெல்லி: மத்திய பட்ஜெட் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிப்ரவரி மாதம் 1ம் தேதி நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனால் தாக்கல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதற்கு முன்பு பிப்ரவரி மாத இறுதியில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பட்ஜெட் கடந்த 2017 ம் ஆண்டு முதல் பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி தாக்கல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்த தேதி மாற்றத்தின் பின்னணியில் சுவாரசியமான காரணம் உள்ளது. அது என்ன?

பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் 2.O ஆட்சியின் கடைசி முழு பட்ஜெட்டை இன்று மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்ய உள்ளார். வரி குறைப்பு, வெவ்வேறு சலுகைகள் அறிவிக்கப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் மக்கள் காத்திருக்கின்றனர்.

கடந்த ஆண்டைபோலவே இந்த ஆண்டும் காகிதமில்லா பட்ஜெட்டை தான் மத்திய நிதி அமைச்சர் தாக்கல் செய்ய உள்ளார். இன்று காலை நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பட்ஜெட் உரையை வாசிக்க உள்ளார்.

