ரிஷப் பண்ட் பணம் கொள்ளையா? ஆம்புலன்ஸில் ஏறியபோது ஒப்படைத்தோம்.. காப்பாற்றிய பேருந்து ஓட்டுநர் பேட்டி

Delhi

டெல்லி: இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ரிஷப் பண்ட்-ன் விபத்தில் சிக்கிய போது, அவரின் காரில் இருந்த பணம் மற்றும் பொருட்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியது. ஆனால் ரிஷப் பண்டை காப்பாற்றி ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றி அனுப்பி வைத்த பேருந்து ஓட்டுநர், ரிஷப் பண்ட் பணம் மற்றும் காரில் இருந்து சிதறிய பொருட்கள் அனைத்து ஆம்புலன்ஸில் ஏறிய போது அவரிடம் கொடுக்கப்பட்டது என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ரிஷப் பண்ட் வங்கதேச அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்கு பின் நாடு திரும்பினார். நீண்ட நாட்களுக்கு பின் வீட்டிற்கு வந்த ரிஷப் பண்ட், உத்தரகாண்ட் மாநிலத்திற்கு சொந்த வேலை காரணமாக தனது பென்ஸ் காரில் பயணித்துள்ளார்.

ஓட்டுநர் இல்லாமல் தானாகவே ஓட்டிச் சென்ற ரிஷப் பண்ட், ஆங்கிலப் புத்தாண்டுக்கு முன் தனது தாயாருக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக மீண்டும் தனது காரில் டெல்லி புறப்பட்டுள்ளார். நள்ளிரவில் புறப்பட்ட ரிஷப் பண்ட், மீண்டும் ஓட்டுநர் இல்லாமல் தானாகவே காரை ஓட்டி வந்துள்ளார்.

English summary

When Indian cricketer Rishabh Pant was involved in an accident, it was reported that money and belongings were looted from his car. But the bus driver who saved Rishabh pant and sent him in the ambulance said that Rishabh pant's money and all the things scattered from the car were given to him when he boarded the ambulance.