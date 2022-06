பிரதமர் மோடி தலைமையில் இன்று மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம்.. முக்கிய திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல்?

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் இன்று காலை 11 மணிக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் டெல்லியில் நடைபெற இருக்கிறது. பிரதமர் மோடி தலைமையில் நடைபெறும் இந்த அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில், பல்வேறு திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

டெல்லியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் இன்று மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது. அமைச்சரவை கூட்டத்திற்கு முன்பு பொருளாதார விவகாரங்களுக்கான குழு கூட்டம் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் பாஜக நிர்வாகிகள் நபிகள் நாயகம் பற்றி தெரிவித்த கருத்து உலக அளவில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அமெரிக்க டாலருக்கு எதிரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு நேற்று 60 பைசாக்கள் சரிந்து 77.50 ஆக உள்ளது.

இதையொட்டி, மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசை காங்கிரஸ் கட்சி கடுமையாக சாடி வருகிறது. மேலும்,பொருளாதாரம் வீழ்ச்சியடைவதில் பிரதமர் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று ராகுல் காந்தி கூறியிருந்தார். இந்த நிலையில் டெல்லியில் இன்று மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது.

இந்த அமைச்சரவை கூட்டத்தில் நபிகள் நாயகம் விவகாரம் தொடர்பாக பேசப்படலாம் என்றும், புதிய திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்படலாம் என்றும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

The Union Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi is scheduled to be held at 11 am today. At this cabinet meeting, it is said that various projects are likely to be approved.