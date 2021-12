விழித்து கொள்ளுங்கள்.. எகிறபோகும் ஒமிக்ரான்.. "இந்த ஒரு வேக்சின்தான்" தடுக்கும்.. வைராலஜிஸ்ட் உறுதி

Delhi

oi-Hemavandhana

டெல்லி: நம் இந்தியாவில் விரைவில் ஒமிக்ரான் வைரஸ் பரவல் அதிகரிக்கும் என்று வைராலஜிஸ்ட் ஷாஹித் ஜமீல் எச்சரித்துள்ளார்.. அதேசமயம், ஒமிக்ரான் பாதிப்பில் இருந்து தப்பிக்க, கோவாக்சினை அதிக அளவில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் யோசனை தெரிவித்துள்ளார்.

நாளுக்கு நாள் ஒமிக்ரான் வைரஸ் அச்சம் அதிகரித்து வருகிறது.. அதேபோல, ஒமிக்ரான் தொற்றுக்கு பாதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கையும் உயர்ந்து கொண்டே வருகிறது..

இதுவரை நாடு முழுவதும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் ஒமிக்ரானால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சையில் இருக்கிறார்கள்.. இதில் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் 30க்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஒமிக்ரான் திரிபு: சுமார் 85% அளவுக்கு பூஸ்டர் தடுப்பூசி சிறப்பாக செயல்படும்

English summary

Cases in India will no doubt go up and A third dose of Covishield will not help as booster, says Dr Shahid Jamee