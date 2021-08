காவிரியில் இருந்து தமிழகத்திற்கு தர வேண்டிய 30.6 டிஎம்சி தண்ணீரை உடனே வழங்க மேலாண்மை ஆணையம் உத்தரவு

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: காவிரியில் இருந்து தமிழகத்திற்கு தர வேண்டிய 30.6 டிஎம்சி தண்ணீரை உடனே வழங்க, காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் கூட்டத்தில் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

கொரோனா காரணமாக காணொளி மூலம் மட்டுமே நடைபெற்று வந்த காவிரி மேலாண்மை கூட்டம், நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு இன்று டெல்லியில் நடைபெற்றது.

மத்திய நீர் வள ஆணையர் எஸ்.கே.ஹல்தர் இதற்கு தலைமை தாங்கியுள்ளார். தமிழகம் சார்பில் பொதுப் பணித்துறை செயலாளரும், கூடுதல் தலைமைச் செயலாளருமான, சந்தீப் சக்சேனா, காவிரி தொழில்நுட்ப பிரிவு தலைவர் சுப்பிரமணி ஆகியோர் பங்கேற்றுள்ளனர்.

