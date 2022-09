'சிபிஐ, அமலாக்கத்துறை கூண்டு கிளிகள் என யாருங்க சொன்னது'.. சுதந்திரமாக இயங்குகிறது.. பாஜக ஓபன் டாக்

Delhi

டெல்லி: சிபிஐ மற்றும் அமலாக்கத்துறை பாஜகவின் கைப்பாவையாக செயல்படுகிறது என்ற எதிர்க்கட்சிகளின் விமர்சனத்துக்கு பதில் அளித்த முக்தார் அப்பாஸ் நக்வி, ''சிபிஐ மற்றும் அமலாக்கத்துறை போன்ற அமைப்புகள் கூண்டுக்கிளிகள் கிடையாது. எந்த பாரபட்சமும் இன்றி இந்த விசாரணை அமைப்புகள் தங்கள் கடமைகளை செய்து வருகின்றன'' என்றும் கூறியுள்ளார்.

சிபிஐ மற்றும் அமலாக்கத்துறை போன்ற விசாரணை அமைப்புகளை மத்திய அரசு தனது கைப்பாவை போல பயன்படுத்தி வருகிறது என்பது எதிர்க்கட்சிகளின் குற்றச்சாட்டாக உள்ளது.

ஆளும் பாஜக அரசு தனது அரசியல் எதிரிகளை மிரட்டவும் அச்சுறுத்தவும் அமலாக்கத்துறையும் சிபிஐ அமைப்பையும் ஏவி விடுவதாக மம்தா பானர்ஜி உள்ளிட்ட பல முன்னணி அரசியல் தலைவர்களின் விமர்சனமாக உள்ளது. ஆனால், இந்த விமர்சனங்களை மத்திய அரசு மறுத்து வருகிறது.

Responding to the criticism of the opposition parties that the CBI and the Enforcement Directorate are acting as puppets of the BJP, Mukhtar Abbas Naqvi said, "Organisations like the CBI and the Enforcement Directorate are not parrots. These investigative bodies are performing their duties without any bias," he said.