கொரோனா தடுப்பூசியால் பக்க விளைவு உண்மைதான்! ஒப்புக் கொண்டதா ஐசிஎம்ஆர்? மத்திய அரசு கொடுத்த விளக்கம்

Delhi

oi-Rajkumar R

கொரோனா அச்சுறுத்தல்: மக்களே அலார்ட்! அடுத்த 30 நாட்களுக்கு

டெல்லி : கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையாக மக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தடுப்பூசிகளால் பக்க விளைவுகள் ஏற்பட்டது உண்மைதான் என ஊடக செய்தி வெளியான நிலையில் அது தொடர்பாக மத்திய அரசு விளக்கம் அளித்து இருக்கிறது.

கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு சீனாவின் வூஹான் மாநிலத்தில் கண்டறியப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் அதற்கு அடுத்ததாக உலகம் முழுவதும் பரவியது. இந்தியாவில் அடுத்த இரு ஆண்டுகளில் அதன் பாதிப்பு எண்ணிப் பார்க்க முடியாத அளவு இருந்தது.

லட்சக்கணக்கில் உயிரிழப்பு இருந்த நிலையில், இந்தியாவில் கொரோனா தடுப்பூசி திட்டம் தீவிர படுத்தப்பட்டது. மருத்துவ கட்டமைப்புகள் மத்திய மாநில அரசுகள் தீவிர முயற்சி காரணமாக கொரோனா கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டுவரப்பட்டது.

