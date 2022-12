ஆபாச வீடியோக்களுக்கு எதிரா என்ன நடவடிக்கை எடுத்தீங்க? திமுக எம்பி கேள்விக்கு மத்திய அரசு பரபர பதில்!

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : இணையதளங்கள், சமூக வலைதளங்களில் உலா வரும் ஆபாசமான, அநாகரிமான காட்சிகளை, பதிவுகளைத் தடுக்க எடுத்த நடவடிக்கைகள் என்னென்ன? என்று மாநிலங்களவையில் திமுக எம்.பி கனிமொழி என்.வி.என்.சோமு கேள்வி எழுப்பினார்.

இணையம் இன்று அனைவருக்கும் அத்தியாவசிய தேவையாக மாறியுள்ள சூழலில், இணையத்தில் புழங்கும் ஆபாச படங்கள், அநாகரிகமான காட்சிகளை குழந்தைகள் உட்பட அனைத்து தரப்பினரும் எளிதாக அணுகும் சூழல் உள்ளது. இதனைத் தடுக்க அரசு உரிய சட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பது சமூக ஆர்வலர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.

இந்நிலையில், திமுக எம்.பி கனிமொழி சோமு கேள்விக்கு மத்திய அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது. இது குறித்து மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை இணையமைச்சர் ராஜீவ் சந்திரசேகர் அளித்த பதில் வருமாறு:

English summary

What are the steps taken to prevent obscene and indecent scenes and posts from surfing on websites and social media?” DMK MP Kanimozhi NVN Somu asked in Rajya Sabha. Central government has explained the question raised by Kanimozhi Somu.