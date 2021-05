சென்னை, கோவை, செங்கல்பட்டில்.. ஜெட் வேகத்தில் உயருகிறது பாதிப்பு.. ஷாக் கொடுக்கும் மத்திய அரசு!

Delhi

டெல்லி: கடந்த இரண்டு வாரங்களில் தமிழகத்தின் சென்னை, செங்கல்பட்டு, கோவை ஆகிய மாநிலங்களில் கொரோனா பாதிப்புகள் அதிகரித்து வருவதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் இந்தியா 3,62,727 புதிய வழக்குகளை பதிவு செய்தது.கொரோனா காரணமாக 4,120 உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டு வருகிறது.

கடந்த ஏழு நாட்களில் தினசரி புதிய பாதிப்புகளின் வளர்ச்சி விகிதம் 1.13% ஆக இருந்தது என்றும் தினசரி புதிய உயிரிழப்பு வளர்ச்சி விகிதம் 1.68% ஆக உள்ளது என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சம் கூறியுள்ளது.

English summary

The Central Ministry of Health has said that the incidence of corona has been increasing in Chennai, Chengalpattu and Coimbatore in the last two weeks