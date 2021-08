ட்ரோன் பயன்படுத்த பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் நீக்கம்.. புதிய விதிமுறைகளை அறிவித்தது மத்திய அரசு!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: இந்தியாவில் ட்ரோன்கள் பயன்பாடு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துவருகிறது. இயற்கை பேரிடர்களில் ட்ரோன்கள் பெருமளவு கைகொடுத்து வருகின்றன. பல்வேறு பணிகளுக்கும் ட்ரோன்கள் பயன்படுகின்றன.

இந்த நிலையில் ட்ரோன் பயன்படுத்த புதிய விதிமுறைகளை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது முன்பு ட்ரோன் பயன்படுத்த விதிக்கப்பட்டு இருந்த கட்டுப்பாடுகள் பல தளர்த்தப்பட்டு விதிமுறைகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன.

'ட்ரோன் விதிகள் 2021' என்ற மத்திய அரசின் புதிய கொள்கைகள் பின்வருமாறு:-

ஜெயலலிதா பெயர் இருப்பதை திமுகவால் தாங்கிக்கொள்ள முடியவில்லை- எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு

English summary

The Central Government has announced new regulations removing various restrictions on the use of drones in India