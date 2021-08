கோவிஷீல்ட் டோஸ்களுக்கிடையே இடைவெளியை குறைக்கும் திட்டம் இல்லை.. மத்திய அரசு விளக்கம்

Delhi

டெல்லி: கோவிஷீல்ட் டோஸ்களுக்கு இடையில் இடைவெளியை குறைக்கும் வகையில் எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை என்று மத்திய அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது.

உலக நாடுகளை தொடர்ந்து ஆட்டிப்படைத்து வரும் கொரோனா வைரஸை கட்டுக்குள் கொண்டு வர தடுப்பூசி ஒன்றே நிரந்தர தீர்வு என்பதால் அனைத்து நாடுகளும் மும்முரமாக தடுப்பூசி செலுத்தும் பணியில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றன.

இந்தியாவை பொறுத்தவரை கடந்த ஜனவரி மாதம் முதல் தடுப்பூசி போடப்பட்டு வருகிறது. இந்தியாவில் கோவிஷீல்ட் மற்றும் கோவாக்சின் ஆகிய இரண்டு தடுப்பூசிகள் பிரதானமாக போடப்படுகின்றன.

கோவிஷீல்ட் டோஸ்களுக்கு இடையில் இடைவெளியை குறைக்கும் முடிவு: மத்திய அரசு புதிய திட்டமா?

English summary

The federal government has explained that no decision has been made to reduce the interval between Covishield doses