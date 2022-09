சீட்டாக்கள் இந்தியா வருகை: பிரதமர் மோடி நடத்திய தமாஷ்.. காரணங்களை அடுக்கி விமர்சித்த காங்கிரஸ்!

Delhi

டெல்லி: நமீபியா நாட்டில் இருந்து 8 சீட்டாக்கள் இந்தியா கொண்டு வரப்பட்டுள்ள நிலையில், ''ராகுல் காந்தியின் பாரத் ஜோடோ யாத்திரையில் இருந்து மக்களின் கவனத்தை திசை திருப்பும் நோக்கத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு காமெடி நிகழ்வே'' இது என பிரதமர் மோடியை காங்கிரஸ் விமர்சித்துள்ளது.

கடந்த 1952-ஆம் ஆண்டுக்கு பின் இந்தியாவில் சீட்டாக்கள் உயிரினம் முற்றிலும் அழிந்துவிட்டதால், தற்போது அந்த சீட்டாக்களை இந்தியாவில் வளர்க்க தற்போதைய மோடி அரசு முயற்சி மேற்கொண்டது.

இதற்காக தென் ஆப்பிரிகா நாடுகளில் ஒன்றான நமீபியாவில் இருந்து 5 ஆண் 3 பெண் என மொத்தம் 8 சீட்டாக்களை வாங்குவதற்கு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது.

இந்திய மண்ணில் களமிறங்கியது சீட்டாக்கள்..தனது பிறந்தநாளில் குனோ பூங்காவில் விடுவித்தார் பிரதமர் மோடி

English summary

While 8 cheetahs have been brought to India from Namibia, the Congress has criticized Prime Minister Modi saying that this is a "comedic event to divert people's attention from Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra.