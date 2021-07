இந்திய எல்லைக்கு மிக அருகில்.. புதிய கட்டிடங்களை கட்டும் சீன ராணுவம்.. சீனாவின் திட்டம்தான் என்ன

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையே எல்லையில் பதற்றம் தொடரும் நிலையில், நாகு லா என்ற பகுதியில் புதிய கான்கிரீட் கட்டுமானங்களைச் சீன கட்ட தொடங்கியுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே எல்லையில் இந்திய- சீன ராணுவத்திற்கு இடையே அமைதியான போக்கு இருப்பதில்லை. அதிலும் கடந்த ஆண்டு எல்லையில் சீனா தனது ராணுவத்தைக் குவிக்கத் தொடங்கியது,

குறிப்பாக, கல்வான் மோதலுக்குப் பிறகு அங்கு நிலைமை மிகவும் மோசமானது. அதன் பிறகு இந்தியா, சீன என இரு தரப்பும் அதிகளவில் எல்லையில் வீரர்களைக் குவிக்கத் தொடங்கின.

English summary

China has started building permanent concrete structures for troops in borders. One such camp has been spotted barely a few kilometers from the Naku La area in North Sikkim.