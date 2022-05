மீண்டும் வாலாட்டும் சீனா.. அருணாச்சல பிரதேச எல்லையில் உள்கட்டமைப்பை அதிகப்படுத்துகிறது! பகீர் தகவல்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தியாவின் அருணாச்சல் பிரதேசத்தில் உள்ள எல்லையில் சீனா தனது உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்தி வருகிறது. போர் சூழலை கையாளும் வகையில் இந்த பணி நடக்கிறது. இதனை எதிர்கொள்வதற்கான வழிமுறையை இந்திய ராணுவம் கட்டமைத்து வருகிறது.

இந்தியா-சீனா இடையே எல்லை தொடர்பான பிரச்சனைகள் அவ்வப்போது ஏற்படுகிறது. இந்த வேளையில் இருநாட்டு வீரர்களும் மோதிக்கொள்வதும் நடந்துள்ளது. இதனால் இருநாடுகளின் உறவு சுமூகமாக இல்லை.

மேலும் சீனா தொடர்ந்து சதிகார வேலைகளில் ஈடுபட்டு எல்லையில் உள்ள இந்திய தொழில்நுட்பங்களை முடக்கவும் முயன்ற சம்பவமும் நடந்துள்ளது. இது வெற்றிகரமாக முறியடிக்கப்பட்டது. இதனால் இருநாட்டு ராணுவங்களும் எல்லையில் எப்போதும் உஷாராகவே உள்ளன.

English summary

China is improving its infrastructure for military activities in war environment along the border with Arunachal Pradesh, India. The Indian Army is watch and build a mechanism for deal this” says General Officer Commanding-in-Chief of the Eastern Command, Lt Gen R P Kalita.