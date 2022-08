ரப்பர்,மேகி விலை ஏறி போச்சு.. பென்சிலை திருடிட்டாங்க! பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதிய சிறுமி! யாரும்மா நீ?

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு உள்ளிட்டவை காரணமாக பென்சில் ரப்பர் மற்றும் மேகி நூடுல்ஸ் ஆகியவற்றின் விலை உயர்ந்து விட்டதாகவும், விலைவாசி உயர்வுக்கு நீங்கள் காரணமாகிவிட்டீர்கள் என பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு ஒன்றாம் வகுப்பு மாணவி ஒருவர் எழுதியுள்ள கடிதம் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

கடந்த ஜூன் மாதம் 28 மற்றும் 29 ஆகிய இரு நாட்கள் 2 ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டம் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தலைமையில் நடைபெற்ற நிலையில், அந்த கூட்டத்தில் பல்வேறு முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன.

இக்கூட்டத்தில் சூதாட்ட விடுதிகள், ஆன்லைன் கேமிங், குதிரைப் பந்தயம் மற்றும் லாட்டரி ஆகியவற்றுக்கு 28% வரி விதிக்கும் முடிவை ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் புதன்கிழமை ஒத்திவைத்துள்ளதோடு, பள்ளிக்குழந்தைகள் உபயோகப்படுத்தும் பொருட்கள் உள்பட பல பொருட்களுக்கு ஜிஎஸ்டி வரி உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

English summary

A letter written by a class one girl to Prime Minister Narendra Modi saying that the prices of pencil eraser and Maggi noodles have gone up due to the imposition of GST etc.