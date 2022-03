நீட் தேர்வு தொடர்பான பிரச்சினையை அழுத்தமாக பதிவு செய்தேன்.. முதல்வர் ஸ்டாலின்

Delhi

டெல்லி: நீட் தேர்வு தொடர்பான பிரச்சினையை பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடமும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவிடமும் அழுத்தமாக பதிவு செய்தேன் என முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து டெல்லியில் தமிழ்நாடு இல்லத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அவர் கூறுகையில், பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடியை இன்று மதியம் சந்தித்தேன். எனக்கு உடனடியாக நேரம் ஒதுக்கிய பிரதமருக்கு நன்றி.

முதல்வராக பதவியேற்ற பிறகு 3ஆவதாக நான் டெல்லிக்கு வந்துள்ளேன். பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் 14 கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவை பிரதமர் மோடியிடம் கொடுத்தேன். அந்த கோரிக்கைகளின் முக்கியத்துவம் குறித்து விளக்கிய போது பிரதமர் நரேந்திர மோடி அதை பொறுமையாக கேட்டறிந்தார். கோரிக்கைகள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதாக பிரதமர் மோடி உறுதியளித்தார்.

CM Stalin says that he strongly explains about issues of Neet which are faced by students to PM Modi and Minister Amit Shah.