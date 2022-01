உ.பி.யில் புதிய வாக்காளர்களை கவர வியூகம்.. 'இளைஞர்களுக்கான தேர்தல் அறிக்கை'யை வெளியிட்ட காங்கிரஸ்!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: உத்தரபிரதேச 'இளைஞர்களுக்கான தேர்தல் அறிக்கை' எனப்படும் தொலைநோக்கு ஆவணத்தை காங்கிரஸ் இன்று வெளியிட்டுள்ளது. இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கும் நோக்கில் இந்த தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக காங்கிரஸ் கூறியுள்ளது.

உத்தரபிரதேசத்தில் அடுத்த மாதம் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. அங்கு பிப்ரவரி 10-ம் தேதி முதல் 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறவுள்ளன என்று இந்திய தேர்தல் ஆணையம் ஏற்கனவே அறிவித்தது. இதனால் அங்கு அரசியல் களம் சூடுப்பிடித்துள்ளது.

English summary

Uttar Pradesh Congress today released a far-sighted document called 'Election Report for Youth'. The Congress has said that the election manifesto is aimed at creating employment for the youth